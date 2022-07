Erleben Sie ein blitzschnelles Video- und Audioerlebnis mit dem KI-gesteuerten Wondershare UniConverter 14.0

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -Mit dem Ziel, den Arbeitsablauf für alle reibungsloser zu gestalten, hat Wondershare die komplette Video-Toolbox UniConverter mit mehreren KI-gesteuerten Funktionen und beschleunigter Konvertierungsgeschwindigkeit aktualisiert.In der post-pandemischen Ära wird die Verwendung von Videos und Audio immer wichtiger, wenn es um die Arbeit und den Austausch von Ideen geht. Wondershare UniConverter (https://uniconverter.wondershare.de/) ist mit 8 intuitiven Funktionen aufgerüstet und mit KI ausgestattet worden, so dass Benutzer verschiedene Bedürfnisse im Handumdrehen erfüllen können: Konvertieren, Komprimieren, Aufnehmen, Bearbeiten von Video und Audio und Herunterladen von Videos und Brennen von DVDs.„UniConverter ist bestrebt, den Anwendern ein Höchstmaß an Komfort zu bieten, damit sie mehr Energie auf die Produktion von Qualitätsarbeit verwenden können, anstatt sich mit verschiedenen Medienformaten herumzuschlagen", so Kevin Yong, der Produktdirektor von Wondershare UniConverter. "Mit leistungsfähigeren Audio- und Videobearbeitungsfunktionen richtet sich die aktualisierte Version an alle, die ihre Produktivität steigern wollen, insbesondere in der schnell wachsenden Podcast-Branche."Hervorzuhebende Merkmale sind:- AI-Audio-Funktion: Entfernen Sie unerwünschte Hintergrundgeräusche in Ihren Audio- oder Videodateien automatisch mit nur einem Klick. Mit dieser Funktion können Musikproduzenten auch problemlos Gesang aus ihrer Musik extrahieren.- Vokal-Entferner: Mit dieser KI-gestützten Funktion können Musikproduzenten ganz einfach Gesangs- und Instrumentalspuren aus ihrer Musik extrahieren.- Die Konvertierungsgeschwindigkeit wurde um 50 % erhöht: Vollständige FPU-Beschleunigung zur Unterstützung von 4K/8K HDR-Videos und mehreren Dateien für Profis und Vermarkter zur Steigerung der Effizienz.- Verlustfreie Kompression: Audios und Videos können unter Beibehaltung der Qualität auf ein Neuntel des ursprünglichen Volumens komprimiert werden. Digitalschaffende und Podcaster können hochwertige Inhalte produzieren, ohne die Software wechseln zu müssen.- Spielerunabhängiger Prozess: Unterstützt die Wiedergabe von mehr als 1000 Formaten wie RMVB und GPU-Decodierung, die mit dem professionellen Standard-VLC-Player vergleichbar ist.- Videos automatisch beschneiden: Perfekt für Influencer und digitale Schöpfer - es kann die Größe des Originalvideos automatisch an alle sozialen Plattformen anpassen, die Sie teilen möchten.- Wasserzeichen-Editor: Entfernen Sie Wasserzeichen aus Videos oder fügen Sie sie mit einem AI-Algorithmus hinzu. Kein Qualitätsverlust.- Verbesserte Audio- und Videofunktionen: Vermeiden Sie Redundanzen, indem Sie die Funktion „Auf alle anwenden" für Untertitel und Audiospuren hinzufügen. Vor dem Import der konvertierten Datei kann der Benutzer das gewünschte Dateiformat auswählen.Die Konvertierung von Medienformaten bei der Erstellung von Videos ist zeitaufwändig und ein Problem, mit dem jeder Nutzer zu kämpfen hat. Mit der All-in-One-Toolbox UniConverter war der Austausch von Ideen noch nie so einfach. Vermarkter, Fachleute, Podcaster, Musikproduzenten und Ersteller von Inhalten können über 1.000 Dateiformate blitzschnell konvertieren und komprimieren und gleichzeitig Videos bearbeiten, ohne die Software wechseln zu müssen. UniConverter unterstützt sogar ausschließlich verschiedene Kodierungsmethoden - MKV- und WEBM-Ausgabeformat unterstützen AV1-Kodierung; MOV-Ausgabeformat unterstützt HEVC-Kodierung.Kompatibilität und PreisHaben Sie das Gefühl, dass es an der Zeit ist, Ihren kreativen Prozess zu beschleunigen oder Redundanzen abzubauen? Laden Sie UniConverter zum kostenlosen Ausprobieren herunter auf https://uniconverter.wondershare.de/. Wondershare UniConverter ist kompatibel mit Windows und Mac und der Preis beginnt bei 42,99€ pro Jahr. Benutzer können sich auch für den unbefristeten Plan entscheiden, der 65,99€ kostet. Um mehr über UniConverter zu erfahren, folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/c/WondershareUniConverter), Facebook (https://www.facebook.com/wssharevideoconverter), Twitter (https://twitter.com/uniconverter), und Instagram (https://www.instagram.com/wondershare_uniconverter/).Informationen zu Wondershare Wondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark, und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.MedienkontaktShearer WangWondershareshearerw@wondershare.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1853468/1920_1080_press_release.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpgPressekontakt:+86 18120144292Original-Content von: Wondershare, übermittelt durch news aktuell