Erie Indemnity Aktie: In selten guter Lage!

Die Erie Indemnity-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 259,48 USD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 335 USD, was einem Unterschied von +29,1 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 300,12 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +11,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Erie Indemnity-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,85 Prozent erzielt, was 5,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich der Versicherungen liegt die jährliche Rendite für Wertpapiere bei 18,86 Prozent, wobei Erie Indemnity aktuell 2,01 Prozent darunter liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Erie Indemnity beträgt aktuell 38. Im Vergleich haben andere Unternehmen aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt ein KGV von 39. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufweist. Daher wird die Erie Indemnity-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.