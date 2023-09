Ericsson übernimmt die Führung bei der Industrialisierung von Open RAN

Düsseldorf (ots) -- Ericsson wird ab 2024 Unterstützung für Open Fronthaul in seinem Cloud RAN- und Funkportfolio einführen.- Mehr als eine Million ausgerollte Ericsson-Radioeinheiten sind hardwaremäßig für Open Fronthaul vorbereitet- Ericsson treibt die Branche in allen drei Bereichen der Open-RAN-Architekturen voran - Cloudification, Open Management mit Automatisierung und Open Fronthaul.5G & Co. - Ericsson (NASDAQ: ERIC) hat heute sein Engagement unterstrichen, die Industrialisierung von Open RAN voranzutreiben und der Branche die Vorteile einer Cloud-basierten offenen Netzarchitektur zu erschließen, einschließlich der Unterstützung von Open Fronthaul in seinen Cloud-RAN- und Radioportfolios.Durch seine führende Rolle in der O-RAN Alliance hat Ericsson gemeinsam mit der Branche die entscheidenden Meilensteine erreicht, um die nächste Generation der offenen Fronthaul-Schnittstelle zu definieren, die erforderlich ist, um Open RAN in großem Umfang zu nutzen.Ericsson hat bereits mehr als eine Million Radioeinheiten in Betrieb genommen, die hardwareseitig für die nächste Generation der offenen Fronthaul-Technologie geeignet sind. Mit den neuen Radioplattformen, die in diesem Jahr auf den Markt kommen, verfügt das Unternehmen über ein komplettes Open-RAN-fähiges Angebot für sein Massive MIMO- und Remote-Radio-Portfolio. Darüber hinaus wird Ericsson ab 2024 die Unterstützung für Open Fronthaul in seinem Cloud-RAN-Portfolio einführen.Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks bei Ericsson, sagt: "Wir glauben, dass die größte Revolution in zukünftigen Mobilfunknetzen die Einführung von Cloud-basierten offenen Netzen sein wird, die einen Übergang zu vollständig programmierbaren Mobilfunknetzen ermöglichen werden. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern ermöglichen wir ein offenes und wachsendes Ökosystem der Innovation. Heute stellen wir weitere Details zu unserem bereits angekündigten Übergang zur Einführung von Open-RAN-Unterstützung in unserem gesamten Portfolio vor."Open RAN im IndustriemaßstabEricsson ist davon überzeugt, dass die Netze der Zukunft zunehmend widerstandsfähig, offen, nachhaltig und intelligent sein müssen. Open RAN spielt eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung dieser Vision, und Ericsson ist führend bei der Industrialisierung der drei Säulen von Open RAN: Cloudifizierung, offenes Fronthaul und offenes Management für Netzprogrammierbarkeit.In einer disaggregierten Umgebung sind eine durchgängige Systemleistung, die Automatisierung mit Hilfe von KI-Softwareerweiterungen und eine kontinuierliche Entwicklung für eine hohe Leistung unerlässlich. Mit der Ericsson Intelligent Automation Platform (EIAP) ermöglicht Ericsson ein herstellerübergreifendes Netzmanagement, verbessert die Netzleistung und steigert die Kundenzufriedenheit, während gleichzeitig eine umfassende RAN-Programmierbarkeit ermöglicht wird, um betriebliche Einsparungen zu erzielen. EIAP bietet eine Automatisierung im industriellen Maßstab für Cloud RAN, zweckgebundene und herstellerübergreifende Funkzugangsnetze sowie ein offenes, standardbasiertes Software Development Kit (SDK), das Innovationen in der gesamten Branche ermöglicht - von Dienstanbietern, Drittanbietern von Software und Netzbetreibern.Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks; Cloud Software and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 103.890 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2022 erwirtschaftete Ericsson einen Nettoumsatz von 271,5 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 152 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5GIn Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.700 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.