Ericsson beim Mobile World Congress: Nachhaltiger Mobilfunk, erste 6G-Konzepte und 5G via Satelliten im Orbit

Ericsson stellt beim Mobile World Congress zehn neue Radioeinheiten (bis zu 53 Prozent leichter, 22 Prozent weniger Energieverbrauch) und drei neue Indoor-Antennen (bis zu 70 Prozent energieeffizienter als DAS-Technologie) vor.- Die neue Software-Lösung Interference Sensing minimiert Interferenzen zwischen Mobilfunkzellen und steigert so die Netzkapazität um bis zu 40 Prozent.- Ein Ausblick auf den Mobilfunk der Zukunft stellt erste 6G-Konzepte und 5G über LEO-Satelliten (Low Earth Orbit) in den Fokus.Auf der heutigen Pressekonferenz zum Mobile World Congress 2023 (MWC) hat Ericsson (NASDAQ: ERIC) gleich zehn neue Radioeinheiten vorgestellt, die teilweise bis zu 53 Prozent leichter sind als vergleichbare Produkte. Bei der Erweiterung des Portfolios stehen die Netto-Null-CO2-Ambitionen im Fokus, die die Branche trotz immer höherer 5G-Datenkapazitäten verfolgt. Neben neuer 5G-Mobilfunktechnik stellt Ericsson auf dem MWC in Barcelona Konzepte für 6G (die nächste Generation des Mobilfunks) vor und erläutert, wie Satelliten im Weltraum unsere bestehenden Mobilfunknetze erweitern könnten.Auch in diesem Jahr wird Ericsson auf dem MWC (27. Februar bis 2. März; Halle 2) vertreten sein. Beim heutigen MWC-Pre-Briefing in London stellte Ericsson zehn neue besonders leichte und energieeffiziente Radioeinheiten vor, die dann bei der weltweit größten Mobilfunk-Leistungsschau zu sehen sein werden. So wiegt das Triple-Band Radio 4485 53 Prozent weniger als vergleichbare Produkte und verbraucht 22 Prozent weniger Energie. Darüber hinaus wird eine Reihe von Breitband-Massive-MIMO-Radio-Einheiten eingeführt - allen voran das branchenweit erste Ultrabreitbandradio AIR 6476, das eine sofortige Bandbreite von 600 Megahertz (MHz) bietet, die die Kapazität ohne zusätzliche Antennenfläche verdoppelt und das Nutzererlebnis verbessert. Neben den neuen Produkten für das öffentliche Mobilfunknetz führt Ericsson auch neue Lösungen für den Innenbereich und für private Campusnetze ein. Gleich drei neue energieeffiziente Antennen bereichern die Ericsson-Radio-Dot-Familie (beispielsweise ist die IRU 8850 im Vergleich zur aktiven DAS-Technologie um bis zu 70 Prozent energieeffizienter). Dass Ericsson nicht nur innovative Hardware sondern auch Software vorstellt, zeigt die Lösung Interference Sensing, die Interferenzen zwischen Mobilfunkzellen minimiert und die Netzkapazität um bis zu 40 Prozent erhöht.David Hammarwall, Head of Product Area Networks, Ericsson, sagt: "Kapazitätserweiterungen, Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt der RAN-Entwicklungspläne (Radio Access Network; Funknetz) von Mobilfunknetzbetreibern. Das erweiterte Portfolio von Ericsson erfüllt diese Anforderungen und führt die Branche in Richtung Netto-Null-CO2 während gleichzeitig die Chancen des wachsenden Datenverkehrs genutzt wird. Wir gehen davon aus, dass diese Themen bei unseren Gesprächen mit Kunden auf dem MWC Barcelona 2023 und darüber hinaus im Mittelpunkt stehen werden."Natürlich gibt es neben aktuellen und bald schon in den 5G-Netzen dieser Welt verbauten Produktneuheiten auch einen Blick in die Zukunft. Dem Thema 6G wird hierbei ein besonderes Augenmerk geschenkt. Gemeinsam mit dem MIT forscht Ericsson an sogenannten Zero-Energy-Devices (https://www.presseportal.de/pm/13502/5032095) (Sensoren, die ohne klassische Stromversorgung auskommen), die die benötigte Energie aus ihrer Umwelt absorbieren. Minimale Schwingungen oder die Radiowellen des Mobilfunks würden hierbei dann eine drahtlose Stromquelle darstellen. Zudem gibt es einen Digital Twin eines 6G-Netzes zu sehen und auch die Spektrumsthematik rund um den voraussichtlich 2030 startenden neuen Mobilfunk wird diskutiert.Dass die Zukunft des Mobilfunks sogar im All liegen könnte, erfahren Besucher*innen des Ericsson-Messtandes anhand einer Demo, die das Konzept satellitengestützter nicht-terrestrischer 5G-Netze (https://www.presseportal.de/pm/13502/5269605) erläutert. Vorteil der 5G-Konnektivität über LEO-Satelliten (Low Earth Orbit) ist die Abdeckung extremer geografischer Regionen oder abgelegener Gebiete über Meere, Ozeane und andere Orte hinweg, an denen keine terrestrische Abdeckung vorhanden ist.Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks; Cloud Software and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 106.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2022 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 271,5 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 143 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5gIn Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.700 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mita rbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.PRESSEEINLADUNGEricsson ist auch in diesem Jahr wieder auf dem Mobile World Congress vom 27. Februar bis zum 2. März in Barcelona vertreten. Nutzen Sie die Gelegenheit sich über Neuheiten in der Mobilfunktechnik, 6G-Konzepte und 5G-Anwendungsfälle zu informieren, mit Vertreter*innen von Ericsson zu sprechen und spannende Vorträge zu hören. Gerne möchten wir Sie dazu einladen: In Halle 2 bietet Ericsson geführte Touren über den Stand und Gesprächsmöglichkeiten an.Ein Highlight der Messe wird die Keynote Speech von Ericsson CEO Börje Ekholm am 27.Februar in Halle 4 sein. 