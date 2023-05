Ericsson als Vodafones Technologiepartner auf dem OMR-Festival 2023 / Neue TV-Angebote, neue 5G-Technik und eine die Luft reinigende Wandfarbe

Finanztrends Video zu DAX



Düsseldorf (ots) -- Internet der Dinge: Passgenaue Anwendungen für das digitale Zeitalter - sicher und nachhaltig- Virtual Reality: 5G Campus-Netz mit mmWave-Antenne erstmals im Einsatz- Entertainment: Breitband und TV kombinieren und ein Jahr GigaTV kostenlos nutzen- Nachhaltigkeit: Grüne Wandfarbe und echte Algen sorgen für saubere LuftMorgen beginnt in Hamburg das zweitägige OMR-Festival für die Digital- und Marketingszene. Als exklusiver Content-Partner dreht sich bei Vodafone in Halle B5 (Red Stage) alles um die großen Trendthemen der Digitalisierung. Im Fokus stehen vor allem Entertainment- und Konnektivitätslösungen, aber auch die Themen Cyber Security und Nachhaltigkeit. Erstmals setzt Vodafone auch ein 5G-basiertes "Mobile Private Network" (Campus-Netz) ein, das mit einer speziellen mmWave-Antenne Bandbreiten von bis zu vier Gigabit pro Sekunde bereitstellt. Zudem startet das Unternehmen ein neues TV-Angebot: Wer im Aktionszeitraum Kabel-Internet und Kabel-Fernsehen kombiniert, erhält in den ersten 12 Monaten der Vertragslaufzeit das TV-Paket gratis.Auf der OMR präsentiert Vodafone mehrere Themenwelten. Im Bereich "Together More Connected" können Besucher unter anderem verschiedenste VR- und AR-Anwendungen erleben. Für deren Anbindung ans Internet sorgt ein 5G-basiertes "Mobile Private Network" (Campus-Netz), das durch die "Red Box" auf dem Festivalgelände bereitgestellt wird. Die Besonderheit: Für die Mobilfunkanbindung nutzt Vodafone erstmals in einem Innenraum eine mmWave-Antenne, die innerhalb des Campus-Netzes Datenraten von bis zu vier Gbit/s ermöglicht. Vorteil des Millimeterwellenspektrums sind die sehr hohen Bandbreiten und die daraus resultierend sehr hohen Übertragungsgeschwindigkeiten. Die mmWave-Antenne nutzt das Band B258 (26,7 bis 27,5 GHz) mit einer Bandbreite von 800 MHz. Die Technik dahinter stammt von Ericsson. Die VR-Anwendungen laufen nicht auf den Headsets, sondern auf speziellen Servern in der Redbox ("Mobile Edge Computing") und werden in Echtzeit mit bis zu 200 Mbit/s gestreamt. Eine der Anwendungen ist beispielsweise ein mittels AR visualisierter Avatar, der mit Chat GPT verbunden ist und der künstlichen Intelligenz ein "Gesicht" gibt.Besondere Wandfarbe und echte Algen sorgen für saubere LuftIm Bereich "Together more connected" stellt ein 5G Roboter für den Energiekick zwischendurch eine "bunte Tüte" zusammen. In einem eigens für die OMR programmierten Security Game kann man beim Naschen der Süßigkeiten im Bereich "Together more secure" das eigene Wissen rund um Identitäts-Klau spielerisch erweitern und erfahren, worauf es bei Cyber-Sicherheit ankommt. Im Bereich "Together more sustainable" sorgen eine besondere Wandfarbe und echte Algen im Zusammenspiel mit IOT-Sensoren für die womöglich sauberste Luft in den Hamburger Messehallen. Zudem informiert Vodafone hier über "Modbus Cloud Connect" - ein smarter Alleskönner für die Industrie, mit der auch alte Maschinen und Anlagen im Bestand smart werden und so helfen Energie einzusparen. Wer ein wenig entspannen möchte, besucht das benachbarte Wohnzimmer - getreu dem Motto "Together more entertained" kann man hier die Füße hochlegen und entspannt durch die GigaTV-Welt zappen.Entertainment mit GigaTV: 12 Monate Kabel-TV gratisApropos GigaTV: Anlässlich der OMR startet Vodafone die Neuauflage eines attraktiven TV-Angebotes. Wer seinen Kabel-Internetvertrag im Zeitraum vom 9. Mai bis zum 8. Oktober mit dem Kabel-TV-Tarif "GigaTV Cable" zu einem 3-Play-Paket kombiniert, erhält den Zugang zum TV-Angebot von Vodafone im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit für ein Jahr kostenlos. Ab dem 13. Monat gilt der reguläre Preis von 14,99 Euro. Das Angebot richtet sich an Neu- und Bestandskunden, die einen Red Internet & Phone Cable Vertrag mit einem Internet-Tarif von mindestens 25 Mbit/s abschließen oder bereits haben. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiger, vollversorgter Kabelanschluss von Vodafone, der oftmals bereits in den Mietnebenkosten enthalten ist. Sofern dieser noch nicht vorhanden ist, kann "Vodafone TV Connect" in Verbindung mit einem TV-Tarif für 14,99 Euro pro Monat hinzugebucht werden.Kombi-Vorteil auch in Verbindung mit Premium-TV-PaketenDas Angebot gilt auch für die Kombination eines Kabel-Internet-Vertrages mit "GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium" oder "GigaTV inkl. Netflix". TV-Neukunden erhalten beispielsweise den Tarif "GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium in den ersten 12 Monaten für nur 4,99 Euro pro Monat statt des regulären Preises von 14,99 Euro. "GigaTV Cable inklusive Vodafone Premium" bietet Zugang zu 18 zusätzlichen TV-Sendern in brillantem HD und vielen weiteren Audio-Kanälen ganz ohne Werbeunterbrechungen sowie genreübergreifende TV-Vielfalt für jeden Geschmack mit Serien, Spielfilmen, Cartoon-Klassikern, Dokus und fesselnden Sport-Events. Ab dem 13. Monat gilt wieder der reguläre TV-Listenpreis (19,99 Euro für "GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium").Wer den Breitband-Tarif "Kabel Internet 1000" -Tarif mit dem TV-Paket "GigaTV Cable inkl. Netflix" kombiniert, erhält das Netflix-Paket in den ersten zwölf Monaten der Vertragslaufzeit gratis. Danach gilt wieder der reguläre TV-Listenpreis in Höhe von 25,99 Euro.Vodafone DeutschlandVodafone ist einer der führenden Kommunikationskonzerne. Jeder zweite Deutsche ist ein Vodafone-Kunde - ob er surft, telefoniert oder fernsieht; ob er Büro, Bauernhof oder Fabrik mit Vodafone-Technologie vernetzt. Die Vodafone-Netze verbinden Deutschland: Familien und Freunde sowie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie helfen auch dabei, entscheidende Sektoren wie Bildung und Gesundheitswesen gerade in Zeiten von COVID-19 am Laufen zu halten.Die Düsseldorfer liefern Internet, Mobilfunk, Festnetz und Fernsehen aus einer Hand. Als Digitalisierungspartner der deutschen Wirtschaft zählt Vodafone Start-ups, Mittelständler genau wie DAX-Konzerne zu seinen Kunden. Kein anderes Unternehmen in Deutschland vernetzt über sein Mobilfunknetz mehr Menschen und Maschinen. Kein anderes deutsches Unternehmen bietet im Festnetz mehr Gigabit-Anschlüsse an als die Düsseldorfer. Und kein anderer Konzern hat mehr Fernseh-Kunden im Land.Mit über 30 Millionen Mobilfunk-, fast 11 Millionen Breitband-, mehr als 13 Millionen TV-Kunden und zahlreichen digitalen Lösungen erwirtschaftet Vodafone Deutschland mit seinen rund 16.000 Mitarbeitenden einen jährlichen Gesamtumsatz von etwa 13 Milliarden Euro.Als Gigabit-Company treibt Vodafone den Infrastruktur-Ausbau in Deutschland voran: Heute erreicht Vodafone in seinem bundesweiten Kabel-Glasfasernetz über 24 Millionen Haushalte, davon mehr als 23 Millionen mit Gigabit-Geschwindigkeit. In 2022 wird Vodafone zwei Drittel aller Deutschen mit Gigabit-Anschlüssen versorgen. Mit seinem 4G-Netz erreicht Vodafone mehr als 99% aller Haushalte in Deutschland. Vodafones Maschinennetz (Narrowband IoT) für Industrie und Wirtschaft funkt auf fast 97% der deutschen Fläche. Seit Mitte 2019 betreibt Vodafone auch das erste 5G-Netz in Deutschland und erreicht damit über 55 Millionen Menschen. Bis 2023 wird Vodafone 5G für 60 Millionen Menschen ausbauen.Vodafone Deutschland ist mit einem Anteil von rund 30% am Gesamtumsatz die größte Landesgesellschaft der Vodafone Gruppe, einem der größten Telekommunikationskonzerne der Welt. Vodafone hat weltweit über 300 Millionen Mobilfunk-Kunden, mehr als 28 Millionen Festnetz-Kunden, 22 Millionen TV-Kunden und verbindet mehr als 160 Millionen Geräte mit dem Internet der Dinge.Vodafone vernetzt Menschen und Maschinen weltweit. Und schafft damit eine bessere Zukunft für alle. Denn: Technologie ebnet den Weg für ein digitales Morgen. Dafür arbeitet Vodafone daran, sein Geschäft nachhaltig zu betreiben und die Umwelt zu schützen. Die Ziele: Bis 2025 klimaneutral und bis 2040 emissionsfrei zu werden. Um diese zu erreichen, nutzt Vodafone zu 100% Grünstrom, elektrifiziert seine Fahrzeugflotte, setzt auf eine grüne Lieferkette und stellt sicher, dass seine Netztechnik vollständig wiederverwendet, weiterverkauft oder recycelt wird. Diversität ist in der Unternehmenskultur von Vodafone fest verankert und wird durch zahlreiche Maßnahmen gefördert. Dazu zählen Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenso wie Netzwerke für Frauen, Väter oder LGBT's bis hin zu Diversitäts-Schulungen für Führungskräfte. Vodafone respektiert und wertschätzt alle Menschen: unabhängig von ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Glauben, Kultur oder Religion.