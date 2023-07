Ericsson: Gehört diese Aktie jetzt ins Depot?

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

Die meisten von uns kennen die Marke Ericsson (WKN: 850001) wahrscheinlich noch von ihren früheren Mobiltelefonen, als sie mit Sony zusammenarbeiteten. Heutzutage ist der schwedische Konzern nicht mehr in diesem Bereich aktiv, sondern konzentriert sich auf die Bereitstellung von Telekommunikationsinfrastruktur. Ericsson zählt zu den größten Netzwerkausstattern in Europa. Angesichts der regelmäßigen Kritik an den führenden chinesischen Konzernen Huawei und ZTE könnte Ericsson eine ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.