Ericsson (B) Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Telefonaktiebolaget Lm Ericsson, ein Unternehmen in der Kommunikationsausrüstungsbranche, verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 4,77 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,33 Prozent. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Telefonaktiebolaget Lm Ericsson bei 55,63 SEK, was -7,99 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies resultiert in einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,29 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Telefonaktiebolaget Lm Ericsson liegt der RSI7 bei 51,65 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25 liegt hingegen bei 72,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Telefonaktiebolaget Lm Ericsson langfristig unterdurchschnittlich ist und eine negative Stimmungsänderung zu verzeichnen ist. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.