Ericsson (B) Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Telefonaktiebolaget Lm Ericsson zeigt eine überverkaufte Situation, da er bei 5,82 liegt. Dies deutet auf eine "Gut" Bewertung hin. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin und wird ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Bei einer Dividendenrendite von 5,03 % bietet die Aktie von Telefonaktiebolaget Lm Ericsson einen Mehrertrag von 0,14 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Telefonaktiebolaget Lm Ericsson hin. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen geäußert, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Telefonaktiebolaget Lm Ericsson mit einem KGV von 14,79 um 73 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen in der Kommunikationsausrüstungsbranche (55,66). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Telefonaktiebolaget Lm Ericsson sowohl aus technischer, dividenden- und fundamentalen Sicht als "Gut" bewertet werden kann.