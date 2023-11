Ericsson (B) Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit vor allem negative Meinungen zur Aktie von Telefonaktiebolaget Lm Ericsson veröffentlicht. Doch es gab auch positive Themen, die diskutiert wurden. Eine Untersuchung der kommunikativen Tätigkeiten zeigte, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher neutral bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Telefonaktiebolaget Lm Ericsson liegt aktuell bei 5, was eine positive Differenz von +0,1 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Kommunikationsausrüstungsbranche bedeutet. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage zur Aktie von Telefonaktiebolaget Lm Ericsson hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Zudem wurde in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Der aktuelle Kurs der Aktie liegt mit 49,91 SEK 8,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -12,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.