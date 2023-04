Ericsson (B) Aktie: Positive Entwicklungen lassen aufhorchen!

Die Ericsson (B) Aktie besticht aktuell durch ein attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 11.1 und unterbietet damit den Durchschnitt der Kommunikationsausrüstungsbranche (-150.18 Prozent), welcher bei 27.77 liegt.

Ericsson (B): Welche Kursentwicklung zeichnet sich ab?

Die Ericsson (B)-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 6,11 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5,42 EUR (-11,26 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht eine “Schlecht”-Bewertung ergibt. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Chartanalyse analysiert. Derzeit beträgt dieser ebenfalls 5,42 EUR und somit liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+2,88 Prozent). Auf Grundlage dieser kurzfristigen...