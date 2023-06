Erhebliches Kurspotenzial für Synopsys: Prognose zeigt Anstieg von +7,60% auf 414,69 EUR

Die Synopsys-Aktie wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 414,69 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +7,60%. Die aktuelle Einschätzung basiert auf dem Durchschnittswert von 10 Analystenratings.

• Synopsys sank am 28.06.2023 um -1,07%

• Mittelfristiges Kursziel: 414,69 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 4,57

Die jüngste Entwicklung an der Börse bescherte Synopsys eine negative Performance in Höhe von -1,07%. Auf einer Wochenbasis ergibt sich damit ein Gesamtergebnis in Höhe von -0,92%, was den Markt neutral erscheinen lässt.

Dennoch rechnen die meisten Bankanalysten mit einem weiterhin positiven Verlauf und sehen das Unternehmen als starken Kauf an. Lediglich zwei Experten bewerten Synopsys als kaufenswert und weitere zwei geben ein “halten”-Rating ab.

Das Guru-Rating bleibt...