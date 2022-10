Die Ergebnisse des bisher größten Verkaufs von Emissionsgutschriften und weitere wichtige Ankündigungen werden am zweiten Tag der FII-Veranstaltung bekannt gegeben

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Am zweiten Tag der sechsten Ausgabe der Veranstaltung der Future Investment Initiative (FII) fanden die erfolgreiche Versteigerung des bisher größten Verkaufs von Emissionsgutschriften, umfangreichere Ankündigungen, die Unterzeichnung wichtiger Geschäftsabschlüsse und die Anregung von Diskussionen über eine Reihe von Trendthemen statt.Der Tag begann mit einem Gespräch zwischen Richard Attias, CEO des FII Institute, und Nelson Peltz, Gründungspartner von Trian Fund Management, über die Gewährleistung eines langfristigen Erfolgs während der laufenden globalen Veränderungen. Dem Gespräch folgte eine Plenardiskussion mit dem Titel „The Pulse on Global Macrofinance", in der Seine Hoheit Mohammed Al Jadaan, saudi-arabischer Finanzminister, Seine Hoheit Shaikh Salman bin Khalifa Al-Khalifa, bahrainischer Minister für Finanzen und Volkswirtschaft, und Steven Mnuchin, Managing Partner von Liberty Strategic Capital, sich darüber austauschten, wie sich die Globalisierung auf die globalen Märkte auswirkt.Der Saudi Public Investment Fund (PIF) und die Tadawul Group gaben die Ergebnisse des VCM-Kohlenstoffmarktes bekannt, um den Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Zukunft zu beschleunigen, die integraler Bestandteil der Bemühungen Saudi-Arabiens ist, bis 2060 Netto-Null-Ziele zu erreichen. Fünfzehn saudische und regionale Unternehmen nahmen an dem bisher größten Verkauf von Emissionsgutschriften teil, und Kredite wurden von Unternehmen wie Aramco, Olayan Financing Company und Saudi Arabian Mining Company erworben. Darüber hinaus kündigte PIF die Gründung von fünf Unternehmen an, die in das Königreich Bahrain, die Republik Irak, das Haschemitische Königreich Jordanien, das Sultanat Oman und die Republik Sudan investieren wollen. Die fünf Unternehmen zielen darauf ab, insgesamt bis zu 24 Milliarden USD in verschiedene Schlüsselsektoren der einzelnen Märkte zu investieren.Das FII Institute kündigte außerdem Investitionen in zwei innovative Technologielösungen an, die die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und der Fischerei fördern sollen. Die erste Lösung umfasst Investitionen in Höhe von 500.000 GBP in Dogtooth Technologies, ein im Vereinigten Königreich ansässiges Technologie-Start-up, das autonome Roboter für die Obsternte entwickelt und vertreibt und dabei hilft, die Ernteverschwendung zu reduzieren und die bei der Obstproduktion entstehenden CO2-Emissionen zu beschränken. Das FII Institute investiert außerdem 500.000 USD in Seafood Souq, das in der Sonderausgabe der United Nations Ocean Decade vorgestellt wird. Seafood Souq ist ein Technologieunternehmen, das eine vertikal integrierte digitale Lösung für den globalen Handel mit Meeresfrüchten, die Rückverfolgbarkeit und die Finanzierung zur Unterstützung der „blauen" Transformation anbietet.Darüber hinaus veröffentlichte das Institut sein neues exklusives Mitgliedschaftsprogramm, das globalen Investoren und Changemakern die Chance gibt, seiner wachsenden Gemeinschaft beizutreten. Das Mitgliedschaftsprogramm des FII Institute bietet Mitgliedern exklusiven Zugang zu seiner Wissensplattform, die zahlreiche Berichte und weltweit führende Forschung von Universitäten und Unternehmen auf der ganzen Welt umfasst. Darüber hinaus kündigte das Institut die Einführung des „Algoritmi Prize" mit Unterstützung von Springer Nature an, des globalen Verlags für Forschung. Der jährliche Preis für Wissenschaft und Technologie ist der künstlichen Intelligenz (KI) und Robotikforschung gewidmet, die das Potenzial hat, praktische Lösungen zu entwickeln, welche sich mit globalen Herausforderungen befassen.Die sechste Ausgabe der FII-Veranstaltung wird am Donnerstag, 27. Oktober, mit Abschlussdiskussionen über Sport, Fintech, Nachhaltigkeit und die Zukunft Afrikas enden.REDAKTIONELLE HINWEISEDas Factsheet zur Veranstaltung finden Sie hier (https://fii-institute.org/wp-content/uploads/2022/07/FactSheet_Enabiling-a-New-Global-Order-6th-4.pdf).Informationen zum FII InstituteDas Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine neue weltweite gemeinnützige Stiftung mit einer Investitionsabteilung und einem Ziel: Etwas für die Menschen bewirken. Wir sind global, integrativ und den Grundsätzen des Umweltschutzes, der sozialen Verantwortung und der Unternehmensführung (ESG) verpflichtet. Wir fördern brillante Köpfe aus der ganzen Welt und verwandeln Ideen in reale Lösungen, und zwar in fünf wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.