Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung der Dufry AG vom 31. August 2022

Die ausserordentliche Generalversammlung der Dufry AG fand am 31. August 2022 um 17:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Dufry AG, Brunngässlein 12, 4052 Basel, Schweiz, statt. Die Versammlung fand in Abwesenheit der Aktionäre statt, gestützt auf Artikel 27 der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020. Die Gesamtzahl der an der… Hier weiterlesen