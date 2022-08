Ergänzung der Geschäftsführung: Alastair Bruce startet als COO bei Trusted Shops

Köln (ots) -Im Juli 2022 ist Alastair Bruce als Geschäftsführer bei Trusted Shops eingestiegen. Er ist verantwortlich für das gesamte Kerngeschäft und die Umsätze aller internationalen Trusted Shops Niederlassungen.Bei Trusted Shops wird Alastair Bruce als Chief Operating Officer (COO) das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützen und die effiziente Zusammenarbeit zwischen Operations und allen Agile Customer Teams (ACTs) orchestrieren. Dazu gehören die Märkte DACH, Benelux, Frankreich, Iberia, Italien, Polen und UK/RoW sowie das Legal ACT."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Alastair, dessen umfangreiche Erfahrung wir sehr gut gebrauchen können, um unsere Wachstumsstrategie umzusetzen und Trusted Shops auf die nächste Stufe zu heben", sagt Jean-Marc Noël, Vorstandsvorsitzender bei Trusted Shops.Bruce war von 2007 bis 2013 Managing Director bei Google DACH, danach bei Microsoft als Geschäftsführer für das Enterprise & Partner-Geschäft und bei der börsennotierten New Work SE (Xing) im Vorstand für das B2B Geschäft tätig."Trusted Shops ist die Vertrauensmarke in Europa - ein Hidden Champion. Kein anderes Unternehmen hat ein vergleichbar attraktives Angebot für Händler*innen oder bietet diese umfassende Absicherung und Services für Verbraucher*innen. In diesem dynamischen Umfeld möchte ich den Handel der Zukunft mitgestalten", ergänzt Bruce.Trusted Shops hat seinen Hauptsitz in Köln und weitere Büros in Barcelona, Amsterdam, Warschau und Lille.Pressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln0049 221 - 775 367 531mustafa.ucar@trustedshops.deAchtung! GmbHKatharina SchölzelStraßenbahnring 320251 Hamburg0049 40 - 450 210 280katharina.schoelzel@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell