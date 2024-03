Erfolgsgeheimnis Dropshipping: Wie zwei 19-Jährige mit der Hilfe der Ecomunlimited GmbH hohe fünfstellige Umsätze erzielen

Düsseldorf (ots) -Mit großer Motivation, Mut und Entschlossenheit gingen zwei Schüler ihren Traum vom eigenen E-Commerce-Business an und mussten schnell feststellen, dass in der Branche ohne entsprechendes Know-how keine Erfolge zu verzeichnen sind. Statt aufzugeben, wandten sie sich an Emre Girkin und Can Özkan von der Ecomunlimited GmbH und diese Entscheidung machte sich schnell bezahlt: Mithilfe der E-Commerce-Experten konnten sie innerhalb weniger Monate ein erfolgreiches Business aufbauen und auf fünfstellige Umsätze skalieren. In diesem Artikel verraten Emre Girkin und Can Özkan, welche Fehler ihre Kunden gemacht haben, was sie in ihrem Coaching lernen konnten und welche großartigen Erfolge sie heute damit erzielen.Der E-Commerce boomt, denn das Onlineshopping ist für viele Menschen längst zum festen Bestandteil des Alltags geworden. So tauchen auch immer mehr Onlineshops am Markt auf, die sich ihre Anteile am großen Erfolg sichern wollen. Geschichten von Händlern, die mit Dropshipping quasi über Nacht zu erfolgreichen E-Commerce-Unternehmern wurden, häufen sich. Was so einfach aussieht, wird in der Praxis jedoch schnell zur großen Herausforderung, wenn das nötige Know-how fehlt. Diese Erfahrung haben auch zwei Schüler gemacht, die sich mit ihrem eigenen Onlineshop den Traum von Unabhängigkeit und finanzieller Freiheit erfüllen wollten. Zwei Jahre lang haben sie mithilfe diverser Nebenjobs Startkapital zusammengespart, um schließlich ihren ersten eigenen Onlineshop eröffnen zu können - verkaufen konnten sie dort jedoch nichts. "Damals hatten wir gar keine Ahnung von E-Commerce und eine falsche Erwartungshaltung. Wir wussten nicht, warum es nicht funktioniert - aber wir haben gemerkt, dass wir allein nicht weiterkommen", berichten die beiden über ihre damalige Situation.Nachdem auch ein kleines Einstiegscoaching sowie die Inhalte zahlreicher Videos und Tutorials nichts an der Situation ändern konnten, beschlossen die Gründer, sich Geld zu leihen, um ein Coaching bei Emre Girkin und Can Özkan von der Ecomunlimited GmbH zu buchen. Weil die YouTube-Videos der E-Commerce-Experten ihnen bereits im Vorfeld einen enormen Mehrwert bieten konnten, hatten die beiden keinen Zweifel daran, dass ihre Investition ihnen zum lang ersehnten Durchbruch verhelfen würde. Als Betreiber mehrerer eigener Onlineshops mit Umsätzen in Millionenhöhe verfügen Emre Girkin und Can Özkan über eine große Expertise und viel Erfahrung in der Branche, die sie mit der Ecomunlimited GmbH an andere weitergeben. Mit erprobten Methoden und bewährten Strategien verhelfen sie ihren Kunden regelmäßig zu schnellen Erfolgen im E-Commerce. So konnten sie den jungen Gründern nicht nur ihre Fehler aufzeigen, sondern ihnen auch eine Strategie an die Hand geben, mit der ihr Business in kurzer Zeit zum vollen Erfolg wird.Mit Know-how und einer klaren Strategie zum E-Commerce-Erfolg"Zu Beginn der Zusammenarbeit hatten die beiden weder ein Konzept noch eine klare Strategie. Stattdessen haben sie unnötig Geld verbrannt, indem sie vergeblich verschiedene Maßnahmen ausprobiert haben", erzählt Emre Girkin. Im Coaching der Ecomunlimited GmbH haben sie schließlich gelernt, auf welcher Basis sie ein erfolgreiches Dropshipping-Business aufbauen und wie sie die Erfolgsstrategie der Experten Punkt für Punkt umsetzen. Dafür braucht es zunächst einen professionellen und kontinuierlich optimierten Onlineshop und ein Produkt, das den Kunden einen echten Mehrwert bietet. Mit Unterstützung der E-Commerce-Experten entsteht darauf aufbauend ein Konzept, das das Produkt zur Marke werden lässt und potenzielle Kunden davon überzeugt, dass es große Vorteile für sie bereithält.Anschließend werden Werbevideos aufgenommen, die auf allen gängigen Plattformen geschaltet werden. Bewusstes Omnichannel-Marketing und die regelmäßige Zusammenarbeit mit Influencern sorgen für besondere Erfolge in diesem Bereich. "Das Wissen über die Creatives hat für uns alles verändert", berichten die Kunden, die ihre Werbevideos mittlerweile selbst aufnehmen und sich damit erfolgreich von ihrer Konkurrenz absetzen. Während sie in Eigenregie keinen Erfolg mit bezahlten Werbeanzeigen hatten, halten sie sich heute konsequent an die Strategie von Emre Girkin und Can Özkan und treiben ihre Umsätze damit in ungeahnte Höhen. Die Investition in das Coaching der Ecomunlimited GmbH hat sich für sie bereits nach kürzester Zeit rentiert.Die Ecomunlimited GmbH steht für schnelle Ergebnisse und massive Umsatzsteigerungen"Die beiden haben das Coaching mit viel Engagement absolviert, an jedem Call teilgenommen, alles exakt nach unseren Vorgaben umgesetzt und dabei nie die Motivation verloren", erzählt Can Özkan. Bereits in den ersten zwei Monaten der Zusammenarbeit mit der Ecomunlimited GmbH konnten sie dadurch vierstellige Umsätze erreichen. Seitdem ist ihr Business, das einst in der heimischen Garage gegründet wurde, stetig gewachsen und der große Traum von der Selbständigkeit zur Wirklichkeit geworden. Aktuell realisieren die beiden 19-Jährigen einen Monatsumsatz von 60.000 Euro. "Das Coaching bei Emre Girkin und Can Özkan war die beste Entscheidung - unser einziger Fehler war es, mit der Buchung so lange gezögert zu haben", so die jungen E-Commerce-Unternehmer abschließend.