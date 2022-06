Erfolgreiches TISAX-Assessment: Syntax erfüllt die hohen Informationssicherheitsanforderungen der Automobilindustrie

Weinheim (ots) -- IT-Dienstleister besteht Kriterienkatalog des VDA gemäß Assessment-Level 3 (Schutzklasse "sehr hoch")- TISAX-Label belegt hohes Schutzniveau und macht Syntax zu einem starken Partner im Automotive-BereichSyntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, hat das TISAX-Label erhalten und belegt damit, dass das Unternehmen die besonders hohen Anforderungen der Automobilindustrie an die Informationssicherheit klar erfüllt. Dafür betreibt der IT-Dienstleister ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS), das die Vorgaben des auf den Automobilsektor zugeschnittenen ISA-Anforderungs- und Prüfkatalogs des Verbands der Automobilindustrie (VDA) entspricht. Das ISMS stellt den Schutz der Daten, ihre Integrität und ihre Verfügbarkeit sicher. Syntax hat das TISAX-Assessment der Stufe 3 durchlaufen und das Ergebnis ist drei Jahre lang gültig.Der VDA hat den Bewertungs- und Austauschmechanismus TISAX im Jahr 2017 eingerichtet. Hintergrund ist, dass Lieferanten und Serviceanbieter im Automotive-Sektor hochsensible Kundendaten verarbeiten und eng in den Produktentwicklungsprozess eingebunden sind. Deshalb fordern Auftraggeber einen Nachweis über ein entsprechendes Sicherheitsniveau der Daten beim beauftragten Unternehmen. Das erfolgreiche Durchlaufen eines TISAX-Assessments ist als solcher Nachweis anerkannt und gilt als Voraussetzung für eine Zusammenarbeit in der Branche."Informationssicherheit ist für einen IT-Dienstleister von überragender Wichtigkeit. Wir freuen uns über die offizielle Bestätigung, dass wir auch die strengen Anforderungen der Automobilindustrie klar erfüllen. Syntax ist ein starker Partner für diesen so wichtigen Industriezweig", erklärt Oliver Schersand, Information Security Officer bei Syntax.Pressekontakt:SYNTAXSophie WestphalLeiterin Marketing EuropaSophie.Westphal@syntax.comFon +49 6201-80-86 09Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp MoritzKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.desyntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell