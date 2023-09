Erfolgreicher Saisonstart: FRANKIA-Neuheiten begeistern Besucher des Caravan Salon Düsseldorf 2023

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Marktschorgast (ots) -FRANKIA blickt positiv auf den Caravan Salon Düsseldorf 2023 zurück: Die rund 254.000 Besucher der wichtigsten Branchenmesse konnten das breite Produktportfolio mit den Neuheiten des Premiumherstellers in der Messehalle der Groupe Pilote entdecken. Die Weltpremiere der neuen Baureihe FRANKIA NOW, der Luxusliner FRANKIA PLATIN und das preisgekrönte Leichtgewicht auf 3,5t - der FRANKIA NEO - kamen bei den vielen Besuchern sehr gut an."Wir sind in diesem Jahr sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe: Unser breit aufgestelltes Portfolio von 3,5-Tonnern über die Autarkie-Experten FRANKIA PLATIN und FRANKIA TITAN bis zu den neuen Baureihen, mit denen wir begonnen haben, neue Wege zu beschreiten, trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass wir zahlreiche Neukunden gewinnen - und Stammkunden begeistern können. Das bestätigt uns auch darin, diesen Schritt weiterzugehen. Daher kann ich bereits jetzt verraten: Freuen Sie sich schon auf weitere Neuheiten in der Saison 2024", so Konstantin Döhler, Managing Direktor bei FRANKIA.Welches FRANKIA-Reisemobil passt zu mir? Hier geht es direkt zur Übersicht -> frankia.comFRANKIA NOW, der Revolutionär unter den TeilintegriertenNeugierige Blicke, Menschentrauben vor dem Eingang, WOW-Staunen nach dem Besichtigen: Mit dem NOW hat FRANKIA eine echte Weltpremiere während der Messe gefeiert. Die völlig neue Baureihe von FRANKIA begeisterte die Besucher mit einem revolutionären Konzept. FRANKIA stellt mit dem NOW alles bisher Dagewesene auf den Kopf - vor allem rund um die Themen Raum, Licht, Design und Funktionalität. Mit dem FRANKIA NOW - ein Teilintegrierter mit 3,5 t Gesamtgewicht - bricht der oberfränkische Hersteller bewusst mit Traditionen und Gewohntem und geht keine faulen Kompromisse ein. Lieferbar ist der neue FRANKIA NOW ab dem Sommer 2024.So WOW ist der NOW: Überzeugen Sie sich gleich selbst! -> frankia.com/nowHighlights des FRANKIA NOW - mit WOW-Raum zum Klassenbesten- NOW schenkt ein neues Gefühl für Raum: Denn er verzichtet auf klobige Bordkästen, Vorhänge, Trittstufen - und setzt auf jede Menge Freiraum und 2,13 m Stehhöhe.- Highlight oder Downlight? Natürlich oder dimmbar? Der NOW überzeugt mit einem visionären Licht- und Sichtkonzept und jede Menge natürlichem Licht.- NOW bestimmt den Style von morgen mit seinem cleanen Look und Akzenten in Messing; Zur Wahl stehen zudem zwei alternative Ambientefarben (Rosé und Petrol), die auch das jeweilige Außendesign bestimmen.- Funktionalität von ihrer besten Seite: z. B. Multifunktionsbox als Schrank, Ablage, Hocker, Fußauflage nutzbar; "unsichtbares" zusätzliches optionales Hubbett über der Sitzgruppe"Ich kann nur sagen: WOW! Unser völlig neues Fahrzeugkonzept des FRANKIA NOW ist grandios angekommen. Mit dem revolutionären Teilintegrierten konnten wir die Messegäste und die gesamte Branche positiv überraschen - vor allem mit der Tatsache, dass wir den Mut zeigen, mit Konventionen zu brechen und neue Wege zu gehen, die man so von FRANKIA vielleicht nicht erwartet hätte." Konstantin Döhler, Managing Direktor bei FRANKIAIntegrierter FRANKIA NEO wird zum PublikumslieblingEin weiterer Publikumsmagnet: NEO MI - der clevere, leichte und vor allem in jeder Hinsicht großartige Integrierte von FRANKIA. Denn wer ein noch größeres Raumgefühl und maximalen Fahrkomfort genießen möchte, fährt mit dem NEO MI genau richtig. Die Herausforderung, einen Integrierten zu entwickeln, der 3,5 t Gesamtgewicht und ausreichend Zuladung standhält, hat FRANKIA mit dem NEO MI ideal gemeistert. Dank Leichtbau, unkonventionellen Lösungen und cleveren Gewichtseinsparungen ist es gelungen, ein vollintegriertes Fahrzeug auf 3,5 t zu realisieren, das hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird und ausreichend Zuladung für einen Familien-urlaub bietet. Das bestätigen auch die Leser von Auto Bild Reisemobil, die den FRANKIA NEO MI 7 GDK jetzt mit einem ausgezeichneten 3. Platz in der Kategorie "Integrierte" würdigen.Mehr Bilder, mehr Infos, mehr Fakten zum FRANKIA NEO gibt es hier -> frankia.com/neo (https://www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-neo?mtm_campaign=presseportal%20frankia%20neo&mtm_kwd=september%202023&mtm_source=presseportal.de&mtm_medium=presse&mtm_content=link%20frankia%20neo&mtm_placement=presseportal)Highlights des FRANKIA NEO MI- 6,88 m Länge, als 3,5- oder 4,5-Tonner, zwei Grundrisse (Längsbetten oder Querbett im Heck)- Starke Basis: der Sprinter von Mercedes-Benz mit kraftvollem Frontantrieb- Mehr "Apartment-Feeling", mehr Stauraum, bessere Isolierung, Gewichtsersparnis - dank bewusstem Verzicht auf die Fahrerhaustür (Serie)- Smart-Load-System: 1,20 m hohe Heckgarage, einzigartige Heckklappe 1,50 x 1,15 m, abgesenktes Heckteil mit sehr niedriger Ladekante, FRANKIA Doppelboden vorne durchladbar- Auch als Teilintegrierter mit 3,5- bzw. 4,5-Tonnen Gesamtgewicht erhältlichLuxusliner FRANKIA PLATIN im neuen modernen LookWarum nicht einfach weiterfahren? Warum nicht einfach neue Wege beschreiten? Warum nicht einfach bleiben? Der FRANKIA PLATIN gibt anspruchsvollen Reisemobilisten die Freiheit, all das zu machen. Der edle Integrierte ist charakterstark und außergewöhnlich. Sein Credo: Reisende unterwegs unabhängig zu machen - mit einer starken Mercedes-Benz-Basis, einer einzigartigen Serienausstattung, einem luxuriösen Innenraum, der keine Wünsche offen lässt, und mit dem höchsten Anspruch an Qualität. Aber nicht nur das: Auch in Sachen Stil setzt das Autarkiewunder auf Charakterstärke und Persönlichkeit. Deshalb erstrahlt der Luxusliner jetzt in einem neuen besonderen Außendesign, das unter den Premiumreisemobilen heraussticht.So edel ist der FRANKIA PLATIN: Mehr Infos und Bilder gibt es hier -> frankia.com/platin (https://www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-platin?mtm_campaign=presseportal%20frankia%20platin&mtm_kwd=september%202023&mtm_source=presseportal.de&mtm_medium=presse&mtm_content=link%20frankia%20platin&mtm_placement=presseportal)Highlights des FRANKIA PLATIN- Luxusliner (5,5 t) in 2 Längen und 5 Grundrissen (Queens-, Längsbett, Rundsitzgruppe)- Starke Mercedes-Benz-Basis mit 190-PS-Motor (Serie)- Autark dank einzigartiger Technik (Serie): 300-Ah-Lithium-Batterie, 4 Hochleistungs-Solarmodule, Sinus-Wechselrichter, Power-Lade-Booster u. v. m.- Vollausstattung, luxuriöser Komfort, 270-l-FrischwassertankÜber FRANKIA: Bereits seit 1960 setzt FRANKIA Maßstäbe in der Branche. Lifestyle, Innovation und ausgezeichnete Qualität "Made in Germany" sind fester Bestandteil der täglichen Arbeit. Ob Konstruktion, Fertigung oder Qualitätssicherung - hier wird mit Herz und Präzision an jedem FRANKIA Wohnmobil gearbeitet. Kernkompetenz des Herstellers im Premiumsegment ist die stetige Weiterentwicklung - hinsichtlich Design, neuer Fahrzeugkonzepte, smarter Lösungen.Pressekontakt:Frankia-GP GmbH | Milena Harttig | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail: info@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuell