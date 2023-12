Erfolgreicher Projektabschluss: SOKA-Bau migriert mit adesso knapp zwei Millionen Verträge

Dortmund (ots) -SOKA-Bau, eine der größten Pensionskassen Deutschlands, hat mithilfe von adesso insurance solutions Anfang Dezember die Migration von insgesamt 1,94 Millionen Lebensversicherungsverträgen abgeschlossen.SOKA-BAU befindet sich aktuell in einem unternehmensübergreifenden Digitalisierungsprojekt mit dem Fokus auf automatisierte Geschäftsprozesse, um die Grundlage für weitere Digitalisierung zu schaffen, und hat sich deshalb für das Bestandsverwaltungssystem in|sure PSLife von adesso insurance solutions entschieden.Migration von LV-Beständen ist hochkomplexInsbesondere in der Lebensversicherung und der bAV sind Migrationsprojekte eine Herausforderung. So findet sich bei dieser Art der Individualversicherung neben langen Laufzeiten der Versicherungsverträge (bis zu 60 Jahre und mehr) auch eine komplexe Versicherungsmathematik."adesso hat sich als hervorragender Partner für ein Migrationsprojekt dieser Größe und Komplexität erwiesen", sagt Gregor Asshoff, Vorstand bei SOKA-Bau. "Vor dem Hintergrund des zusätzlichen Umbaus unserer gesamten Anwendungslandschaft hat sich das adesso-Team durch eine besondere Service-Orientierung ausgezeichnet und hervorragende Arbeit geleistet, bei der sowohl der Zeitplan als auch das kalkulierte Budget eingehalten wurden. Ein für derart komplexe Migrationsprojekte nicht selbstverständlicher Umstand. Wir freuen uns nun sehr, mit einer neuen, topmodernen IT-Plattform unsere Kundenverträge zu verwalten.""Mit den soeben migrierten Verträgen der SOKA-Bau blicken wir auf eine Summe von drei Millionen migrierter Verträge bei unseren Kunden zurück", sagt Andreas Nolte, Geschäftsführer von Afida und zukünftiger Sprecher der Geschäftsführung bei adesso insurance solutions. "Nach unserer Kenntnis handelt es sich bei diesem Projekt um die größte Einzelmigration eines bAV-Vertragsbestandes in Deutschland - ein guter Grund, stolz zu sein und uns für das Vertrauen unserer Kunden zu bedanken. Zudem stellt dies eine hervorragende Basis für unser Software-as-a-Service-Geschäft in der Lebensversicherung über die Afida dar."Pressekontakt:Wilm Tennageladesso insurance solutions GmbHAgrippinawerft 2650678 KölnTel.: +49 221 27850-348wilm.tennagel@adesso-insurance-solutions.deOriginal-Content von: adesso insurance solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell