Chemnitz (ots) -Um die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Photovoltaikindustrie zu stärken und Anreize für Investitionen zu schaffen, wurde 2020 das EU-Förderprojekt "HighLite" ins Leben gerufen. Das Projekt, an dem 18 europäische Partner aus Forschung und Industrie beteiligt waren, ist nun im Mai 2023 zum Abschluss gekommen.Die 3D-Micromac AG, führender Anbieter von Lasermikrobearbeitungs- und Rolle-zu-Rolle-Lasersystemen für die Halbleiter-, Photovoltaik-, Glas- und Displayindustrie, entwickelte im Rahmen des HighLite-Projekts mit der microCELL MCS eine Hochdurchsatzanlage zum Schneiden von Solarzellen.Bei einem finalen Meeting am Interuniversity Microelectronics Centre (imec) in Belgien wurden die Projektergebnisse Vertretern der Europäischen Kommission vorgestellt. Hauptziel des Projekts war die Entwicklung wissensbasierter Produktionslösungen für Solarmodule mit hoher Performance, geringen Kosten und exzellenten Umwelteigenschaften.Ein Teilprojekt war dabei die Entwicklung von Produktionslösungen für das Schneiden und die Montage von 100 bis 160 µm dünnen Silizium-Heterojunction-Solarzellen (SHJ) zu Modulen in Schindel-Bauweise mit hohen Wirkungsgraden. 3D-Micromac entwickelte dafür die Hochdurchsatzanlage microCELL MCS zum Schneiden von Halbzellen, 1/3 Zellen bis zu 1/6 Zellstreifen für Wafer-Größen von bis zu M12+ (G12+). Auf Basis der patentierten TLS-Dicing® Technologie separiert das hochpräzise Lasersystem Solarzellen mit sauberen und mikrorissfreien Kanten. Mit einem Durchsatz von mehr als 6.000 Wafern pro Stunde, trägt das Lasersystem maßgeblich zur Steigerung der Modulleistung bei. Die Entwicklung dieser Anlage war ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der HighLite-Projektziele.Das microCELL MCS Lasersystem hat bereits erfolgreich Anwendung bei namhaften Vertretern der europäischen Photovoltaik-Produktindustrie gefunden. Darunter befinden sich beispielsweise die Heckert Solar GmbH aus Deutschland und der italienische Energiekonzern Enel S.p.A. Am 3D-Micromac-Standort Chemnitz selbst stehen dauerhaft microCELL MCS Anlagen bereit, um Applikations- und JobShop-Aufträge bearbeiten zu können.Über die 3D-Micromac AGDie im Jahr 2002 gegründete 3D-Micromac AG ist der führende Spezialist für Lasermikrobearbeitung. Das Unternehmen steht für leistungsfähige, anwenderfreundliche und zukunftsorientierte Prozesse mit größter Produktionseffizienz.3D-Micromac entwickelt Verfahren, Maschinen und komplette Anlagen auf höchstem technischen und technologischen Niveau. Die Systeme kommen in vielen Hightech-Branchen weltweit erfolgreich zum Einsatz, zum Beispiel in der Photovoltaik-, Halbleiter-, Glas- und Display-Industrie als auch in der Mikrodiagnostik und der Medizintechnik. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter http://www.3d-micromac.com.Pressekontakt:3D-Micromac AGMandy GebhardtTeamleiterin Marketing und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 371 40043-26E-Mail: gebhardt@3d-micromac.comOriginal-Content von: 3D-Micromac AG, übermittelt durch news aktuell