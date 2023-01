Erfolgreiche Stellenbesetzung technisch kaufmännische Geschäftsführung Photovoltaik

Hamburg (ots) -Kontrast Personalberatung GmbH meistert Erstbesetzung der Unternehmensleitung einer Firmengruppe für erneuerbare EnergienEine Unternehmensgruppe für erneuerbare Energien, Solarenergie und Photovoltaik hatte die Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/energie-umwelt/) aus Hamburg im vierten Quartal von 2022 mit der Executive Search einer technisch kaufmännischen Geschäftsführung beauftragt. Entsprechend haben die Headhunter:innen letztes Jahr für die Vakanz mit besonderen Aufgabenbereichen rekrutiert - und konnten die Stelle noch vor dem Jahreswechsel besetzen.Kandidat:innen-Pool mit exzellentem PotenzialDie schnelle Besetzung der Vakanz war auch aufgrund des großen Pools an geprüften und top qualifizierten Kandidat:innen der Personalberatung möglich. Indem diese auf eine Vielzahl gut gepflegter Branchenkontakten zurückgreifen konnten, wurde bereits bei der Erstansprache von potenziellen Kandidat:innen eine hohe Resonanz erzielt. Viele zeigten großes Interesse.Qualifizierte Prüfung des BewerberfeldsAus dem durch die Direktansprache gewonnen Bewerberfeld erstellten die Headhunter:innen dann eine Short-List mit allen Kandidat:innen, die die vorher mit dem Auftraggeber festgelegten Kriterien erfüllten. Hier wurden vor allem Wirtschaftswissenschaftler:innen, Ingenieur:innen und Naturwissenschaftler:innen mit Berufserfahrung als Leitungskraft und im Vertrieb gesucht. Entsprechend wurden alle Bewerbungsunterlagen von den Personalberater:innen auf diese Kriterien gecheckt und nur passende an den Kunden weitergeleitet.Schnelle Besetzung der Stelle mit Top-Kandidat:inAuf dieser Basis von Top-Select-Kandidat:innen konnte der Kunde mit Unterstützung der Kontrast Personalberatung GmbH den Auswahlprozess starten und stand dabei vor der Herausforderung, sich zwischen mehreren Top-Bewerber:innen entscheiden zu müssen.Durch die Unterstützung der Headhunting Agentur in der Kommunikation und den weiteren Prozessen konnte das Unternehmen aber noch im Dezember 2022 den Vertrag mit der neuen Geschäftsführung unterschreiben.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon 040-80 81 375-0Fax 040-80 81 375-41Email: oliver.kutz@kontrast-gmbh.dewww.kontrast-gmbh.deOriginal-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell