Erfolgreiche Rettung der Nel Asa-Aktie: Das musst du wissen!

In den letzten Tagen war die Aktie von Nel Asa beinahe auf dem Weg zum Penny-Stock. Doch jetzt erlebt sie eine Renaissance. Mit einem stattlichen Plus von 2,3 % am Donnerstag hat das norwegische Unternehmen deutliche Fortschritte gemacht. Obwohl es für Investoren zu früh ist, um zu feiern, eröffnen sich neue Möglichkeiten. Die Nachrichtensituation für Nel Asa bleibt gleich, jedoch scheint es so, als ob technische und charttechnische Anleger sich der Aktie widmen würden – ein hoffnungsvolles Zeichen laut Analystenmeinung.

Nel Asa: Keine Umgehung möglich

Das Hauptaugenmerk lag bei der Grenze von 1 Euro – aus heutiger Sicht gibt es dort keinen Durchgang für Short-Investoren. Genau in dem Moment, als die Aktie...