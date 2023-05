Erfolgreich Serie C Finanzierung ermöglicht Foretellix weitere Expansion

TEL-AVIV, Israel und Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Foretellix erhält 43 Millionen Dollar im ersten Abschluss der Serie C und konnte Woven Capital und NVIDIA als neue strategische Investoren an Bord holenForetellix, der führende Anbieter von sicherheitsrelevanten Verifizierungs- und Validierungslösungen für automatisierte Fahrsysteme und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen im ersten Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde unter der Leitung des Venture Capital Fonds 83North 43 Millionen US-Dollar eingeworben hat, wodurch sich das Gesamtkapital auf über 93 Millionen US-Dollar erhöht.Neue strategische Investoren sind Woven Capital und NVIDIAWoven Capital, der Wachstumsfonds von Toyota und NVIDIA, beteiligte sich an der Finanzierungsrunde, ebenso wie Artofin VC. Alle wichtigen Anteilseigner von Foretellix nahmen an der Finanzierungsrunde teil und haben ihre Investitionen aufgestockt, darunter MoreTech, Nationwide, Volvo Group VC und Jump Capital.Foretellix wird die Finanzierung nutzen, um die Entwicklung seines wachsenden Produktportfolios zu beschleunigen und sein Geschäft in neue Weltregionen auszudehnen."Wir sind begeistert, Woven by Toyota und NVIDIA als strategische Partner gewonnen zu haben", freut sich Ziv Binyamini, CEO und Mitbegründer von Foretellix über die neuen strategischen Investoren. Der Grund ist offensichtlich: "Foretellix entwickelt Kompetenzen und Lösungen, damit die Sicherheit auch beim Einsatz von automatisierten Fahrsystemen in großem Maßstab immer gewährleistet bleibt. Das ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft dieser Technologie. Die neue Finanzierung wird uns dabei helfen, die wachsende Nachfrage nach unseren Lösungen zu befriedigen, unsere weltweite Präsenz zu vergrößern und unsere Vision vom sicheren autonomen Fahren zu beschleunigen", ergänzt Binyamini."Bei Woven by Toyota sind wir auf der Mission, die weltweit sichersten, intelligentesten und menschenzentrierten Mobilitätslösungen zu liefern", sagte George Kellerman, Vice President, Investments and Acquisitions bei Woven by Toyota und Managing Director von Woven Capital.Verifizierungs- und Validierungstechnologie ist ein zentraler Baustein für die Mobilität von Morgen"Die Verifizierungs- und Validierungstechnologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit und Leistung innovativer autonomer Systeme, die die Zukunft der Mobilität beschleunigen. Foretellix ist ein führender Akteur in diesem Bereich, und wir freuen uns darauf, gemeinsam die Technologien für automatisiertes Fahren voranzutreiben."Die sicherheitsorientierte Verifizierungs- und Validierungsplattform (SDV) Foretify™ von Foretellix wird von Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Bergbauindustrie eingesetzt, darunter die Volvo Group, Torc - eine Tochtergesellschaft von Daimler Truck - und viele andere, um die Entwicklung und den Einsatz ihrer automatisierten Fahrsysteme zu beschleunigen. Foretellix hat Partnerschaften mit großen Simulationsanbietern wie IPG, NVIDIA, dSPACE, VIRES, AI Motive und Cognata geschlossen und bietet seinen Kunden eine umfassende Verifikations- und Validierungslösung (V&V).Foretellix umfassende Verifikations- und Validierungslösung (V&V)Die Foretify-Plattform wird von Ingenieuren bei OEMs, Tier-1-Zulieferern und Anbietern von Autonomous Vehicle (AV)-Stacks während des gesamten AV/ADAS-Entwicklungszyklus eingesetzt. Die Plattform besteht aus mehreren Produkten:- Foretify Developer™ Szenario- und Testentwicklungs- und Debugging-Tool- Foretify Manager™ V&V-Management- und Big-Data-Analysetool- Foretify Core™ Generator und Ausführungsmodul für eingeschränkte Zufallstests- Foretify LogIQ™ Werkzeug zur szenariobasierten Analyse von Laufwerksprotokollen- Foretify V-Suite™ Gebrauchsfertige V&V-Bibliotheken, die die Projekte der Kunden beschleunigenForetellix ist federführend bei der Entwicklung des ASAM OpenSCENARIO® 2.0 (OSC2.0)-Standards, der die Entwicklung und das Testen von Sicherheit in automatisierten Fahrsystemen revolutioniert. Denn das Start-up hat die Schlüsselsyntax und -konzepte zu ASAM beigesteuert und ist auch weiterhin führend bei der Weiterentwicklung des Standards. Die Foretify-Plattform ist darum die bevorzugte Lösung der Branche, weil sie die OSC2.0 nativ unterstützt.Weitere Informationen über Foretellix erhalten Sie unter www.foretelllix.com oder per E-Mail an info@foretellix.com .Über ForetellixForetellix ist der führende Anbieter von sicherheitszentrierten Verifikations- und Validierungslösungen für automatisierte Fahrsysteme und ADAS. Die Plattform Foretify™️ von Foretellix hilft Kunden aus der Automobil-, LKW- und Bergbauindustrie, Sicherheit zu gewährleisten, Entwicklungskosten zu senken und die Markteinführung zu beschleunigen. Der Hauptsitz von Foretellix befindet sich in Israel, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.foretellix.com.