Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas Adr Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas steht bei 100 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit einem Wert von 100 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die erhöhte Diskussionsfrequenz und die steigende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem insgesamt positiven Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas-Aktie mit 6,89 USD 16,59 Prozent unter dem GD200 (8,26 USD) liegt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der bei 7,82 USD liegt, weist mit einem Abstand von -11,89 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.