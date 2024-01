Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas Adr Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas-Aktie hat sich in den letzten Tagen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch weitgehend neutral, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch auf ein "Schlecht"-Rating hin, da die Aktie als überkauft eingestuft wird. Auch die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Trend schlecht abschneidet. Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse also eine "Schlecht"-Einschätzung für die Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas-Aktie.