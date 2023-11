Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas Adr Aktie: Ist das noch wichtig?

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas wird als neutral eingestuft, basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie waren durchschnittlich. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Die Anleger-Stimmung ist insgesamt neutral, da in den Foren und sozialen Medien weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Aus der technischen Analyse ergibt sich eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 10,43 Prozent niedriger als der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

