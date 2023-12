Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas Adr Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas Aktie ist neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den vergangenen Monaten zugenommen hat, was positiv bewertet wird. Jedoch hat sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer schlechten Bewertung des Titels führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 17,39 Prozent unter dem Durchschnitt lag, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas Aktie daher eine schlechte Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.