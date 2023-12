Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas Adr Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den RSI für Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 100 zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas somit ein "Gut"-Wert in Bezug auf das Sentiment und den Buzz-Faktor.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 8,34 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 6,89 USD weicht somit um -17,39 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,88 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas-Aktie somit auch charttechnisch als "Schlecht" bewertet.