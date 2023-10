Erdogan telefoniert mit Abbas und Herzog zu Hamas-Angriff

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und mit Israels Präsident Izchak Herzog über den Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel gesprochen. Erdogan habe im Gespräch mit Abbas erklärt, dass die Türkei alle Anstrengungen unternehme, um den Frieden in der Region wieder herzustellen, teilte das Präsidentenbüro am Montagabend mit. Bei dem Telefonat mit Herzog habe er gemahnt, dass jeder Schritt, der den Menschen im Gazastreifen schaden könnte, die Spirale der Gewalt in der Region weiterdrehe.

Das Verhältnis zwischen Israel und der Türkei ist schwierig, zuletzt hatte es aber eine Annäherung gegeben. Zu den kritischen Punkten gehört auch die Unterstützung Ankaras für die Hamas.

Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das israelische Grenzgebiet unter Zivilisten das schlimmste Blutbad seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Israel reagierte mit Gegenangriffen.

Der Chef der islamistischen Hüda Par, die zur Regierungsallianz von Erdogans islamisch-konservativer AKP gehört, hatte sich noch am Samstag hinter die Hamas gestellt und den blutigen Angriff als legitim bezeichnet. Im Juli hatte Erdogan Palästinenserpräsident Abbas und den Hamas-Vorsitzenden Ismail Hanija in Ankara zu Gesprächen über eine Versöhnung zwischen den beiden rivalisierenden Gruppen empfangen./jam/DP/ngu