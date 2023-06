Erdogan erneuert in Telefonat mit Scholz Kritik an Schweden

ISTANBUL (dpa-AFX) - Im Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan keine Hoffnung auf ein baldiges Ja der Türkei zum schwedischen Nato-Beitritt gemacht. Erdogan habe Schweden Schritte in die richtige Richtung attestiert, hieß es in einer Mitteilung des türkischen Kommunikationsamtes nach einem Telefonat mit Scholz am Mittwoch. Es gebe aber weiterhin "inakzeptable" Umstände wie die Genehmigung von Demonstrationen, auf denen "Terrorpropaganda" verbreitet werde, so Erdogan demnach.

Schwedens Nato-Beitritt hängt an der Zustimmung der Türkei und Ungarns. Am Donnerstag sollen laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erneut hochrangige Gespräch geführt werden, um die türkische Blockade bis zum Nato-Gipfel in Vilnius im Juli aufzulösen.

Schweden hatte vor dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Mai 2022 ebenso wie Finnland die Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Finnland ist seit Anfang April Mitglied. Die Türkei unterstellt Schweden trotz einer kürzlichen Verschärfung der Terrorgesetze, nicht entschieden genug gegen "Terrororganisationen" vorzugehen, und meint damit vor allem die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK./apo/DP/stw