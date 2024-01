Erdene Resource Development Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Aktienkurs von Erdene Resource Development verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,79 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt einen Rückgang von -11,08 Prozent, was eine Outperformance von +26,87 Prozent für Erdene Resource Development bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -11,08 Prozent, was bedeutet, dass Erdene Resource Development um 26,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Erdene Resource Development im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,57 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Erdene Resource Development-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 55,56 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,34 CAD für die Erdene Resource Development-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,33 CAD, was einer Abweichung von -2,94 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,32 CAD weist mit einer Abweichung von +3,13 Prozent ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält Erdene Resource Development somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.