Erato Energy Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Erato Energy liegt bei 66,67 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dieser Indikator bezieht sich auf die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Erato Energy wird in den Diskussionsforen und sozialen Medien als neutral betrachtet. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Erato Energy. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Erato Energy eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 5,56 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.