Erato Energy Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Erato Energy-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,04 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,058 EUR liegt, was einem Unterschied von +45 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 0,06 EUR, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs nur um -3,33 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Erato Energy-Aktie zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen der sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Erato Energy-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 71,23, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 46,42 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für die Erato Energy-Aktie. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung führen zu diesem Ergebnis.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, der Relative Strength-Index und das Sentiment und Buzz eine neutrale bis negative Einschätzung für die Erato Energy-Aktie ergeben.