Erato Energy Aktie: Chancenlos!

Die Stimmung der Anleger für Erato Energy bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den letzten zwei Wochen, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren keine besonders positiven oder negativen Themen zu erkennen. Daher wird die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment heute als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Erato Energy derzeit um -26,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +10,5 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Erato Energy beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -5,53 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Erato Energy eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Erato Energy-Aktie zeigt einen Wert von 88, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 63,33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Erato Energy.