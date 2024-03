Erasca-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Analysten bewerten die Aktie von Erasca auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 3 positive Bewertungen, 0 neutrale und 0 negative. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9 USD, was einer Erwartung von 318,6 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 2,15 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien für Erasca gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,28 USD für die Erasca-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,15 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,98 USD, was zu einem positiven Rating für die kurzfristige Analyse führt, und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Erasca von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, und auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.