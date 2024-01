Erasca Aktie: Was passiert jetzt?

Die Erasca-Aktie hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von 2,13 USD erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 2,53 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,81 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 beträgt derzeit 2,08 USD, was einer Differenz von +2,4 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Die Analystenbewertungen der Erasca-Aktie aus den letzten zwölf Monaten zeigen, dass alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden, während es keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen gab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10 USD, was einer potenziellen Steigerung um 369,48 Prozent vom letzten Schlusskurs von 2,13 USD entspricht. Somit wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen zu Erasca diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern positiv aufgenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Erasca-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (35) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,68) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Bewertungen der Analysten sowie das Anleger-Sentiment und der Relative Strength Index eine Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Gut" für die Erasca-Aktie.