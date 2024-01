Erasca Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Erasca-Aktie zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 2,53 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,17 USD liegt, was einer Abweichung von -14,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 2,08 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2,17 USD liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung neutral sind, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Erasca-Aktie von den Analysten als "Gut" bewertet wird, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 10 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 360,83 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält die Erasca-Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, des Anleger-Sentiments und der Analysteneinschätzung.