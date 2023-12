Eramet Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Eramet":

Die technische Analyse der Eramet-Aktie ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 71,5 EUR lag, was einem Unterschied von -9,77 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 79,24 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs von 68,91 EUR liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 68,91 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Eramet-Aktie ist größtenteils positiv, wie aus der Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen hervorgeht. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Eramet diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Eramet-Aktie liegt bei 31,25, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein Rating von "Neutral".