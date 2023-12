Eramet Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Eramet":

Die Aktie des Bergbauunternehmens Eramet wird seit einiger Zeit intensiv in den Diskussionsforen und sozialen Medien thematisiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, wobei sich eine mittlere Aktivität und eine stabil neutrale Stimmung ergaben.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Eramet-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 79,97 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 72,75 EUR liegt. Dies entspricht einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eramet-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Zur Beurteilung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 34,12 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale, wodurch auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Aktie von Eramet momentan neutral bewertet wird, sowohl hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung als auch in der technischen Analyse und im RSI.