Eramet Aktie: Gut oder schlecht?

Die Anlegerstimmung bezüglich Eramet war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt wurden sieben positive und drei negative Tage verzeichnet, während an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung gegenüber Eramet insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 73,48 EUR für die Eramet-Aktie, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 61,25 EUR liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (65,65 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Eramet auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Eramet-Aktie liegt aktuell bei 61,33, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen Wert von 51, was als Signal für eine neutrale Einschätzung gilt. Zusammenfassend ergibt sich für die RSI-Analyse eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Eramet festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion in sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird die Stimmung und der Buzz rund um Eramet mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Eramet für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.