Eramet Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Eramet-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 79,06 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 72,45 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -8,36 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 69,12 EUR, was einem Abstand von +4,82 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eramet-Aktie liegt bei 52,38, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Eramet in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigt sich ein vorwiegend positives Stimmungsbild, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Eramet auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erhalten hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Eramet-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.