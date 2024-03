Eramet Aktie: Bloß aufpassen!

Die Eramet-Aktie hat in den vergangenen Tagen eine gemischte Bewertung erhalten. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 72,04 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 67,4 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,44 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird.

Bei Betrachtung des GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein Abstand von +5,58 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Gesamtbewertung.

In den sozialen Medien wurde Eramet in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Eramet liegt bei 33,71, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine ähnliche neutrale Einschätzung. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen im Internet über Eramet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.