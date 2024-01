Eramet Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die aktuelle Stimmung der Anleger gegenüber Eramet ist grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten 11 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. An drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Eramet als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 56,2 und deutet auf eine neutrale Empfehlung hin. Der RSI25 liegt bei 51,57, was ebenfalls eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird deutlich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Eramet-Aktie von 71,5 EUR um -9,45 Prozent vom GD200 (78,96 EUR) entfernt ist, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 69,26 EUR, was zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand +3,23 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Eramet-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.