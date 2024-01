Eramet Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Eramet von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse der Eramet-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 78,5 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 69,15 EUR weicht somit um -11,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 69,93 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Eramet wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Eramet weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Eramet führt zu einer neutralen Einstufung, sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die technische Analyse gemischte Signale zeigt und das langfristige Stimmungsbild eher negativ ausfällt. Die Eramet-Aktie erhält insgesamt eine neutrale Bewertung.

