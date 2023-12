Equus Total Return Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet wird. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der RSI von Equus Total Return liegt bei 54,55, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 45,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf Dividendenerträge liegt die Dividendenrendite der Equus Total Return-Aktie bei 0 %, was 5,68 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Rendite der Equus Total Return-Aktie im vergangenen Jahr belief sich auf -2,89 Prozent, was 13,79 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien im Finanzsektor liegt. Im Bereich der Kapitalmärkte beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 17,36 Prozent, wobei Equus Total Return derzeit um 20,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Equus Total Return-Aktie von 1,48 USD als "Neutral" bewertet. Der Kurs liegt 1,99 Prozent unter dem GD200 (1,51 USD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 1,47 USD, was einem Abstand von +0,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Equus Total Return-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.