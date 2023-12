Equus Total Return Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Aktie von Equus Total Return wird durch eine technische Analyse und Betrachtung der charttechnischen Entwicklung bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1,51 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,49 USD auf ähnlichem Niveau, was einem Unterschied von -1,32 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,47 USD nahe dem letzten Schlusskurs (+1,36 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen überwiegen insgesamt die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt positive Auffälligkeiten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen war ebenfalls höher, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Equus Total Return mit einer Rendite von -12,35 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche zeigt sich eine deutliche Unterperformance von 22,45 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.