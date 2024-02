Equus Total Return Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Equus Total Return-Aktie hat in den letzten Tagen eine leichte Steigerung verzeichnet und liegt nun bei einem Kurs von 1,53 USD. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 1,5 USD, was einem Abstand von +2 Prozent entspricht und zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,5 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Equus Total Return-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,7 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine deutliche Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche, die im Durchschnitt um 407622,53 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 151421,87 Prozent verzeichnete, zeigt sich eine Unterperformance von 151437,57 Prozent. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Equus Total Return-Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und hier wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über die Equus Total Return-Aktie diskutiert. Allerdings zeigt sich aktuell ein Anstieg positiver Themen in den Diskussionen, was zu einer aktuellen Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.