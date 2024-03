Equus Mining Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Equus Mining-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass der Aktienkurs bei 0,05 AUD liegt, was einem Abstand von 0 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,05 AUD, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet die Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume also "Neutral".

Das Anleger-Sentiment hingegen fällt momentan negativ aus. In den letzten zwei Wochen wurden über Equus Mining hauptsächlich negative Diskussionen in den sozialen Medien geführt. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine negative Stimmung, während positve Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen eingestellt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei Equus Mining. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt "Neutral" ausfällt.

Abschließend wird die Aktie auch auf Basis des Relative Strength Index (RSI) als "Neutral" bewertet. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI auf 25-Tage Basis (Wert: 50) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Equus Mining-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.