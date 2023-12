Equity Story Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. Bei Equity Story gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, weshalb Equity Story in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf einer Aktie. Der RSI-Wert für Equity Story liegt derzeit bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, liegt bei 85, was ebenfalls als überkauft interpretiert wird und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht". Der GD200-Wert liegt bei 0,05 AUD, während der Aktienkurs (0,035 AUD) um -30 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ähnlich verhält es sich beim GD50-Wert, der bei 0,04 AUD liegt und somit einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung für Equity Story.