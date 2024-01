Equity Story Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Equity Story mit einem Kurs von 0,031 AUD aktuell 22,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Auch im Verhältnis zum GD200 der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz ebenfalls 22,5 Prozent, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Equity Story liegt bei 84,62 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Somit erhält die Aktie eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Equity Story auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Equity Story festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Equity Story in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung für die Equity Story-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien sowie bei den Anlegermeinungen.