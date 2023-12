Equity Story Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen einen überwiegend negativen Trend über den gesamten analysierten Zeitraum. Außerdem wurden in den Gesprächen der Anleger verstärkt negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Equity Story diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Bereich der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den kurz- und langfristigen Trend betrachtet. Für die Equity Story-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 0,05 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,037 AUD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,04 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Equity Story somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich für die Aktie von Equity Story eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu dieser Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Equity Story liegt bei 37,5, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.